Стали известны некоторые технические характеристики Toyota bZ3X

Китайский минпромторг опубликовал некоторые данные о новом электрическом кроссовере Toyota bZ3X, который будет собираться в Китае на совместном предприятии с GAC. Презентация автомобиля состоится на автосалоне в Гуанчжоу в этом месяце

Напомним, что данная версия берет свое начало от концепта bZ FlexSpace, представленного в 2023 году. В целом, электромобилю сохранили форм фактор кузова, но лишили многих примечательных деталей. Например, здесь упрощенная оптика и бампера, которые на концепте выделялись сложным ромбовидным узором. Точные габариты автомобиля: 4600/18501660 мм., при колесной базе в 2765 мм. Комплектуется модель 19-дюймовыми колесными дисками. Изображений салона на данным момент нет.

На данный момент сертификацию прошла только одномоторная модификация, оснащенная электродвигателем мощностью 204 л.с., который вращает передние колеса. Максимальная скорость - 160 км/ч. Информации о батареи и соответственно, запасе хода пока нет.