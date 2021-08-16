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16 авг 2021

Стали известны подробности о новом Toyota Land Cruiser Prado

Стали известны подробности о новом Toyota Land Cruiser Prado
Автор фото: фирма-производитель

Премьера нового Land Cruiser уже состоялась. Следовательно, нам стоит ожидать и скорый дебют очередного поколения Land Cruiser Prado, но скорый ли?

Информации о новом «Прадике» до сегодняшнего дня не было вовсе, однако издание Creative 311 смогло узнать некоторые детали.  Начнем с главного, разработка модели идет полным ходом, но презентация состоится лишь летом следующего года. Раскрылись и некоторые технические подробности. Наши коллеги сообщают, что  новинка будет построена на компактной версии той же платформы, что лежит в основе старшего «Крузака». Более того, автомобиль получит современные технологии вроде подвески с адаптивными амортизаторами E-KDSS.

Что касается моторов, то линейка двигателей будет состоять из бензиновых и дизельных моторов. Кроме того Prado впервые обзаведется гибридной силовой установкой на базе дизеля. К сожалению, подробности относительно данного аспекта также остаются неизвестными.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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