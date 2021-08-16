Стали известны подробности о новом Toyota Land Cruiser Prado

Премьера нового Land Cruiser уже состоялась. Следовательно, нам стоит ожидать и скорый дебют очередного поколения Land Cruiser Prado, но скорый ли?

Информации о новом «Прадике» до сегодняшнего дня не было вовсе, однако издание Creative 311 смогло узнать некоторые детали. Начнем с главного, разработка модели идет полным ходом, но презентация состоится лишь летом следующего года. Раскрылись и некоторые технические подробности. Наши коллеги сообщают, что новинка будет построена на компактной версии той же платформы, что лежит в основе старшего «Крузака». Более того, автомобиль получит современные технологии вроде подвески с адаптивными амортизаторами E-KDSS.

Что касается моторов, то линейка двигателей будет состоять из бензиновых и дизельных моторов. Кроме того Prado впервые обзаведется гибридной силовой установкой на базе дизеля. К сожалению, подробности относительно данного аспекта также остаются неизвестными.