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6 июл 2020

Тойота начала выпуск запчастей для 50-летнего спорткара

Тойота начала выпуск запчастей для 50-летнего спорткара
Автор фото: фирма-производитель

В последние годы японские автоконцерны освоили новое направление заработка: они возобновляют выпуск запчастей для давно снятых с производства, но ценящихся у коллекционеров моделей. В начале года Toyota перезапустила изготовление дефицитных деталей для Supra 80-90-х годов прошлого века, теперь же она обратилась к еще более глубоким временам и приступила к производству запчастей для спорткара 2000GT,конвеерная  жизнь которого окончилась в далеком 1970 году

Отметим, что возобновлен выпуск почти всех деталей коробки передач — шестерен, синхронизаторов, подшипников, стопорных колец, шайб, вилки переключения и так далее. Кроме того, налажено изготовление главной пары и комплектов болтов для дифференциала. Выпуском новых деталей занимается подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR).

Детали можно купить у дилеров Тойоты — словно это обычные запчасти для Короллы. Однако есть одно важное условие: продавать их будут только реальным владельцам Toyota 2000GT. Это сделано для того, чтобы отсечь спекулянтов, которые могут создать искусственный дефицит и взвинтить цены. Старт продаж запчастей назначен на 1 августа.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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