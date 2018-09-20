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20 сен 2018

Тойота разгоняет конвейер в Китае

Тойота разгоняет конвейер в Китае
Автор фото: фирма-производитель

Компания Тойота сообщает, что вынуждена увеличить производство своих машин на 2% из-за повышенного спроса в Поднебесной

Китайский авторынок продолжает оставаться самым большим. И по численному росту он самый растущий в мире. Поэтому Toyota предпринимает значительные усилия, чтобы не потерять свои ниши в этой стране.

Позиции брендов Тойота и Лексус на китайских просторах очень значительны. Но пока этот концерн не может догнать своих земляков Honda и Nissan, которые занимают лидирующие места. Китайцы считают, что Хонда и Ниссан более привлекательны по соотношению цены и качества.

Тойота явно не собирается мириться с существующим положением вещей, планомерно увеличивая присутствие на рынке и производство авто непосредственно в Китае. Сегодня японский автогигант вместе со своими дочерними подразделениями производит более 10,6 мнл. автомобилей в год.

Увеличение продаж довольно успешно происходит и в других странах. Но столько автомобильной продукции можно реализовать только в Поднебесной. Поэтому стратегия Toyota, озвученная руководством ранее, предусматривает к 2030-му году утроение числа выпускаемых машин в этой стране.

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