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4 апр 2017

Toyota – 15 лет в России

Toyota – 15 лет в России
Автор фото: фирма-производитель

Российский офис компании Toyota празднует юбилей. Начав в 2002 году свою деятельность в качестве официального импортера автомобилей Toyota и Lexus, в 2017-й «Тойота Мотор» входит в статусе японской автокомпании № 1 в России

За период с 2002 по 2016 год официальные дилеры Тойота и Лексус реализовали в России 1 673 749 автомобилей. Совокупные годовые продажи двух брендов выросли за этот период почти в 14 раз: с 8 600 автомобилей в 2002 году до 118 700 единиц в 2016-м. Рекорд продаж компании на российском рынке был зафиксирован в 2008 году и составил 204 761 автомобиль Toyota и Lexus.

Одновременно с объемами продаж непрерывно росла рыночная доля компании. С 2002 по 2016 год этот показатель увеличился в 10 раз: с 0,8% до рекордных 8,3%. Количество официальных дилеров Тойота и Лексус в России за это время увеличилось с 11-ти до 154-х, от самой западной точки в Калининграде до ее восточных регионов, включая Сахалин.

Вслед за ростом объема продаж и количества предоставляемых услуг, а также со стартом локального производства рос и штат регионального офиса: с 25 человек в момент начала деятельности до 2 860 сотрудников в 2017 году.

Специально для удовлетворения спроса российских покупателей ООО «Тойота Мотор» запустила в нашей стране производство двух ключевых бестселлеров бренда, моделей Toyota Camry и Toyota RAV4. За 10 лет на заводе в Санкт-Петербурге было произведено более 217 000 седанов Camry, а с момента локализации RAV4 в августе 2016 – более 17 000 кроссоверов. 

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При написании новости использовалась информация:
ООО «Тойота Мотор»

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