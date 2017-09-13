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13 сен 2017

Toyota «зарядила» гибридный кроссовер C-HR

Toyota «зарядила» гибридный кроссовер C-HR
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota привезла на автосалон концепт «спортивной» версии гибридного субкомпактного кроссовера C-HR. Данная модель неплохо продается в Старом Свете и, в общем-то, в дополнительной поддержке яркими прототипами не нуждается. Но машина не просто показана в качестве демонстрации возможностей, она станет серийной и откроет новую программу в Toyota.

Гибридная версия C-HR оснащена силовой установкой от Toyota Prius мощностью 120 л.с. Для заряженной версии ее мощность увеличили на 28 «лошадок», конечно же с потерями экономичности, но такая версия должна стать «драйверской», говорят в Toyota. При этом, у кроссовера и без того агрессивная внешность, так что ему просто добавили несколько акцентов, а глобально что-то менять, например, добавлять новый аэродинамический обвес не стали. Пожалуй ,самое заметное это 20-дюймовые колеса (вместо 17-дюймовых).

Серийная версия Toyota C-HR Hy-Power появится на рынке в следующем году.  Одновременно, глава европейского отделения компании Йохан ван Зел объявил о том, что все следующие гибридные модели будут обязательно иметь в своей гамме «заряженную» версию. Менее экономичную, но дарящую больше положительных эмоций.
 

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Toyota

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