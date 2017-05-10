В компании Toyota признали, что одной модернизацией двигателей и трансмиссий для повышения экономичности автомобилей не обойтись. Поэтому, японцы намерены широко применять легкие материалы, такие как алюминий, при создании своих будущих моделей

Об этом заявил глава Североамериканского отделения Toyota Джим Ленц на церемонии, посвященной инвестициям в размере 154 миллионов долларов в технический центр в Нью-Йорке.

Для соблюдения ужесточающихся требований по экологичности и экономичности Toyota намерена заменять стальные детали кузова на алюминиевые, а затем интегрировать «летучий материал» и в новые платформы.

«Мы должны рассматривать различные способы улучшить топливную экономичность, — завил Джим Ленц. — Очевидно, что мы будем рассматривать все больше вариантов использования новых материалов, таких как алюминий, в своих моделях».

По словам вице-президента Североамериканского отделения Toyota по закупкам Роберта Янга сделать внешние кузовные панели из алюминия не представляет никакой сложности для компании, больших усилий потребуется при применении материала в конструкции платформы.

Однако, куда большие проблемы может принести возможное решение президента США о введении антидемпинговых пошлин на алюминий, произведенный не в США. Трамп недоволен тем, что Китай поддерживает своих производителей, в результате чего цены на алюминий значительно снизились.