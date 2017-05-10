Автомобильный портал Motorpage
10 май 2017

Toyota будет использовать алюминий в новых моделях

Toyota будет использовать алюминий в новых моделях
Автор фото: фирма-производитель

В компании Toyota признали, что одной модернизацией двигателей и трансмиссий для повышения экономичности автомобилей не обойтись. Поэтому, японцы намерены широко применять легкие материалы, такие как алюминий, при создании своих будущих моделей

Об этом заявил глава Североамериканского отделения Toyota Джим Ленц на церемонии, посвященной инвестициям в размере 154 миллионов долларов в технический центр в Нью-Йорке.

Для соблюдения ужесточающихся требований по экологичности и экономичности Toyota намерена заменять стальные детали кузова на алюминиевые, а затем интегрировать «летучий материал» и в новые платформы.

«Мы должны рассматривать различные способы улучшить топливную экономичность, — завил Джим Ленц. — Очевидно, что мы будем рассматривать все больше вариантов использования новых материалов, таких как алюминий, в своих моделях».

По словам вице-президента Североамериканского отделения Toyota по закупкам Роберта Янга сделать внешние кузовные панели из алюминия не представляет никакой сложности для компании, больших усилий потребуется при применении материала в конструкции платформы.

Однако, куда большие проблемы может принести возможное решение президента США о введении антидемпинговых пошлин на алюминий, произведенный не в США. Трамп недоволен тем, что Китай поддерживает своих производителей, в результате чего цены на алюминий значительно снизились.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Toyota, Automotive News

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Corolla

Новое поколение Toyota Corolla появится в 2018 году

25 апреля 2017
Toyota Camry 2017

Toyota представила обновленную Camry для российского рынка

21 апреля 2017
Toyota Fun Concept 2017

Toyota намекнула новым концептом на Camry для Китая

19 апреля 2017
Toyota FT-4X 2017 concept

Toyota FT-4X может стать серийной

18 апреля 2017
Toyota FT-4X 2017 concept

Toyota показала идеологического наследника FJ Cruiser

12 апреля 2017
Toyota New Global Architecture (TNGA)

Toyota готовит два новых концепта

10 апреля 2017

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент! Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"
Hyundai Genesis - hyundai genesis 2017 почти терминатор
Тест драйв
07 мая 2017

Hyundai Genesis
"Почти Терминатор"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 для домохозяек и не только
Тест драйв
05 мая 2017

Hyundai Creta
"Для домохозяек и не только"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"

Написано новостей:

1 8 7 9 3