Toyota будет применять дефектные запчасти

Компания Toyota на фоне кризиса микроэлектроники выразила готовность использовать в производстве новых автомобилей «дефектные» компоненты.

Спешим заверить всех – понятие «дефектный» не говорит о том, что та или иная деталь является нерабочей. Дело в том, что у японского концерна существует очень высокая степень контроля качества. Сейчас в Toyota готовы несколько опустить планку и допустить до производства компоненты с мелкими внешними недостатками — потёртостями или царапинами, которые не влияют на их работоспособность. Отметим, что ранее такие запчасти сразу утилизировались.

Важный нюанс, все дефектные детали будут применяться в узлах, которые скрыты от невооруженного взгляда. То есть можно сказать, что внешний вид машины не будет привнесен в жертву экономии.