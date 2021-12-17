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17 дек 2021

Toyota будет применять дефектные запчасти

Toyota будет применять дефектные запчасти
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota на фоне кризиса микроэлектроники выразила готовность использовать в производстве новых автомобилей «дефектные» компоненты. 

Спешим заверить всех – понятие «дефектный» не говорит о том, что та или иная деталь является нерабочей. Дело в том, что у японского концерна существует очень высокая степень контроля качества. Сейчас в Toyota готовы несколько опустить планку и допустить до производства компоненты с мелкими внешними недостатками — потёртостями или царапинами, которые не влияют на их работоспособность. Отметим, что ранее такие запчасти сразу утилизировались.

Важный нюанс,  все дефектные детали будут применяться в узлах, которые скрыты от невооруженного взгляда. То есть можно сказать, что внешний вид машины не будет привнесен в жертву экономии.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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