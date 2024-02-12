Toyota Century будет продаваться в Китае

Компания Toyota выводит свой роскошный кроссовер Century на китайский рынок. Только там он будет продаваться под названием Shiji, которое в будущем может переродиться в отдельный автомобильный бренд

В основе конструкции автомобиля лежит платформа TNGA-K, на которой также базируется Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Автомобиль приводится в движение плагин-гибридной силовой установкой, которая состоит из 3,5-литрового V6 и двух электродвигателей. Суммарная мощность составит 412 л.с. Емкость аккумулятора - 18,1 кВт*ч, но запас хода пока не раскрывается. Привод - полный.

Toyota Century - это достаточно крупный кроссовер: длина - 5205 мм., ширина - 1990 мм., высота - 1805 мм., при колесной базе в 2950 мм. Внешний облик автомобиля очень напоминает Rolls-Royce Cullinan. Пока для китайского рынка заявлена версия с 4-местным салоном. При этом задний ряд выполнен в виде двух отдельных сидений с широким подлокотником между ними. Оснащение включает вентиляцию и функцию массажа для всех сидений, два экрана для задних пассажиров, проекционный дисплей и широкий набор систем безопасности.