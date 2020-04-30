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30 апр 2020

Toyota Corolla превратят в кроссовер

Toyota Corolla превратят в кроссовер

У Toyota появится недорогой компактный кроссовер для глобального рынка. В продуктовой иерархии модель займет нишу между только что представленным Yaris Cross и популярным RAV4

Перспективный автомобиль проходит по заводской документации под кодом 740B, на рынке его предложат под торговым наименованием Corolla Cross. Как пишет индийская редакция британского Autocar, японская компания выкатила на тесты прототип будущего «паркетника» — машина проходит испытания в Таиланде.

Сообщается, что автомобиль создается на платформе TNGA-C, которая используется для последних Короллы и Приуса, а также для кроссоверов C-HR и Lexus UX. Toyota RAV-4 базируется на платформе TNGA-K. Под капотом у кроссовера на базе Corolla, вероятно, будут располагаться 1,8- и 2,0-литровые атмосферные моторы от седана Corolla мощностью 139 и 169 л.с. (в России модель продается с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л.с.). Младший мотор с индексом 2ZR-FAE на седане работает с вариатором, старший двигатель с индексом M20A-FKS может быть состыкован как с вариатором, так и 6-скоростной «механикой». О гибридных модификациях пока ни слова. Целевыми рынками для Corolla Cross станут развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, Латинская Америка, Индия, Австралия.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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