Toyota делает предложение

Японский автопроизводитель объявил целый комплекс летних скидок для всего своего модельного ряда

Собственно, для того чтобы обеспечить себе выгодные условия покупки необходимо выполнить несколько простых условий. Во первых — сдать автомобиль в Trade In. Любопытно, что в данном случае размер дисконта зависит от конкретной модели, например, скидка на покупку C-HR составит 50 тысяч рублей, однако, если клиент собирается приобрести Toyota Camry, то скидка увеличится уже до 150 тысяч рублей. Кстати, дополнительная скидка в размере 50 тысяч рублей предоставляется на автомобили 2018 года выпуска. Если же клиент сдает в Trade In автомобиль марки Toyota или Lexus, то он получит дополнительный дисконт в 50 тысяч рублей.

Также в июне Toyota предлагает хорошие условия по кредитованию, среди которых особо выделяется возможность приобрести RAV4 по программе «RAV4 за 4» со ставкой всего 4% годовых. Стоит отметить, что кредит является достаточно гибким, так как первоначальный взнос может составлять от 20 до 80%. Со ставкой 4% взять его можно на 12 месяцев, со ставкой 5,9% – на срок от 13 до 33 месяцев, со ставкой 9,8% – до 60 месяцев.