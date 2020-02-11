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11 фев 2020

Toyota готовит что-то быстрое и интересное

Toyota готовит что-то быстрое и интересное
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн организует некую премьеру в рамках гонки Daytona 500. В официальном анонсе американское подразделение Toyota использует формулировку «захватывающие новости», но пока известно лишь, что они будут связаны с «Супрой». Во-первых, это озвучено напрямую, а во-вторых, в анонсирующем ролике показано переднее колесо спорткара

По некоторым предположениям, речь идет о новой для американского рынка модификации купе с двухлитровым мотором, которая ранее была анонсирована и для продаж в странах Европы. Некоторое время назад официальные лица отрицали такую возможность, однако позже появились кое-какие почти прямые намеки на то, что дешевая «Супра» все же доберется и до Америки. Кроме того, двухлитровый мотор уже прошел в США определенные сертификационные процедуры.

Напомним, что сейчас за пределами Японии продается только модификация с трехлитровым шестицилиндровым турбомотором мощностью 340 л.с. Однако на домашнем рынке Toyota Supra оснащается и баварским двигателем объемом 2 л, который в зависимости от модификации может развивать от 197 до 258 л.с. в паре все с тем же восьмиступенчатым автоматом.

При написании новости использовалась информация:
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