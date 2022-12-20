Toyota готовится представить новую Camry

Смена генерации популярного японского седана произойдет уже в следующем году. Автомобиль останется на прежней платформе, но получит абсолютно новые двигатели и современный дизайн

Как сообщает портал Carcoops, 3.5-литровый двигатель V6 будет отправлен в отставку. Отныне флагманским мотором окажется турбо-мотор объемом 2.4 литра. К слову, он нам уже знаком - по кроссоверу Lexus NX, где он развивает 205 лошадиных сил. Отметим, что у "Камри" будет и гибридная модификация на основе 2.5-литрового атмосферника, правда, здесь мы не знаем никаких характеристик.

Нынешняя Toyota Camry продается и в России - с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, выдающим 150 л.с. Мотор работает вместе с вариатором. Кроме того, седан предлагают с 2,5-литровой «четверкой», отдача которой увеличилась на 19 л.с. и 12 Н•м — до 200 л.с. и 243 Н•м. Агрегат действует с восьмиступенчатой автоматической коробкой.