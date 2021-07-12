Toyota Harrier стало возможным превратить в Lamborghini Urus

Знаменитый итальянский кроссовер однозначно можно назвать желанным автомобилем. Но желания часто не совпадают с реальными возможностями, а учитывая, его стоимость, этот принцип становится все более реальным

Впрочем, если машину, прям, очень хочется, то можно поступить иначе – видоизменить свою собственную. Так, например, если вы владеете Toyota Harrier или Toyota Venza, то для вас существует пакет остроумных доработок для японских кроссоверов разработала токийская фирма Albermo. Фактически у машин меняются бампера, расширители колесных арок, антикрыло и задний диффузор – в купе со штатной зауженной оптикой машина действительно становится похожей на Urus.

Забавно, но в прошлом году Albermo сделала точно такой же обвес для Toyota RAV4. Правда, в том случае идентичность пострадала еще больше. Японцы, в целом, любят выдавать интересные тюнинг-киты, не так давно даже замахнулись на святое – на российскую «Буханку», которая, к слову, крайне популярна в стране восходящего солнца.