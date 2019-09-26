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26 сен 2019

Toyota Mirai: проект не забыт

Toyota Mirai: проект не забыт
Автор фото: фирма-производитель

Toyota является одним из пионеров в сфере транспортных средств с двигателями на водородных топливных ячейках. Уже в 2022 году Toyota собирается показать уже второе поколение модели

О подготовке преемника председатель правления Toyota Motor Такэси Утиямада (Takeshi Uchiyamada) рассказал во время выступления на международной министерской встрече по водородной энергетике в Токио, сообщает Reuters.

Напомним, что первое поколение Mirai представили в 2014 году, автомобиль имеет близкие к Camry размеры. В основе силовой установки лежит блок топливных элементов Toyota FC Stack, его максимальная мощность составляет 114 кВт. Машина приводится в движение 154-сильным электродвигателем. Также применяется никель-металлгидридная батарея. Водород хранится в баках объемом 60 и 62,4 литра.Согласно замерам американского Агентства по охране окружающей среды (EPA), Toyota Mirai может проехать до 502 км между заправками.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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