Toyota Mirai: проект не забыт

Toyota является одним из пионеров в сфере транспортных средств с двигателями на водородных топливных ячейках. Уже в 2022 году Toyota собирается показать уже второе поколение модели

О подготовке преемника председатель правления Toyota Motor Такэси Утиямада (Takeshi Uchiyamada) рассказал во время выступления на международной министерской встрече по водородной энергетике в Токио, сообщает Reuters.

Напомним, что первое поколение Mirai представили в 2014 году, автомобиль имеет близкие к Camry размеры. В основе силовой установки лежит блок топливных элементов Toyota FC Stack, его максимальная мощность составляет 114 кВт. Машина приводится в движение 154-сильным электродвигателем. Также применяется никель-металлгидридная батарея. Водород хранится в баках объемом 60 и 62,4 литра.Согласно замерам американского Агентства по охране окружающей среды (EPA), Toyota Mirai может проехать до 502 км между заправками.