Toyota Mirai установила рекорд пробега

Известный японский автомобиль, который работает на водороде, смог проехать более тысячи километров без дозаправки – и это официальный рекорд

В общей сложности автомобиль проехал 1003 километра, что на 353 километра больше пределов паспортного пробега. Любопытно, что прямой конкурент Mirai, Hyundai Nexo, смог проехать лишь немногим больше девятисот километров. Mirai заправили зеленым водородом, то есть энергию для его генерации получают из возобновляемых источников, а это подразумевает полное отсутствие вредных выбросов. Средний расход на маршруте составил чуть больше полкилограмма водорода на 100 километров.

Автомобиль выехал с окраины Парижа и отправился в пробег через департаменты Луар и Шер и Эндр и Луара. Причем, тест-пилотами был выбран экономичный стиль вождения без каких-либо примочек и оборудования. То есть, водители просто ездили в спокойном ритме без резких троганий или остановок.