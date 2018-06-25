Японский рынок крайне специфичен и разнообразен, чего здесь только не увидишь! Особняком стоит представительский седан Toyota Century. Машину с дизайном из начала 80-х начали продавать по цене выше импортируемого Mercedes-Benz S-класса!

Но консервативна Toyota Century только внешне. Да и то, если присмотреться, выясняется, что оптика у седана полностью светодиодная. Базой для Century послужил Lexus LS предыдущего поколения. Двхурычажная подвеска спереди, многорычажка сзади и, естественно, пневмобаллоны «по кругу».

Toyota Century по праву занимает место в сегменте представительских седанов. Ее длина 5335 мм (+40 мм) по сравнению с предшественником, размер колесной базы равен 3090 мм (столько же, сколько у удлиненного LS).

Нет ничего архаичного и под капотом, ведь силовую установку для Century позаимствовали у предыдущего Lexus LS600h. Она состоит из 5-литрового V8 мощностью 381 л.с. и электромотора (241 л.с.). Совокупная мощность — 431 л.с.

Интерьер по консервативности под стать внешности, хотя здесь и нашлось место большому экрану мультимедийной системы. А еще… он велюровый. Японцы говорят, что этот материал издает меньше скрипа, чем кожа, а значит и положительно сказывается на комфорте пассажиров.

И немного о ценах. Toyota Century поступила в продаже по цене 19,6 миллионов йен или примерно 180 тысяч долларов. Это самая дорогая Toyota в истории марки!