Toyota начинает строить собственный город

Начать эту новость можно в мифическом стиле – у подножья Фудзи раскинулся удивительный город… . Но это правда, у Фудзиямы действительно строится город будущего

Имя этому городу - Woven City («Тканый город»). И если название отсылает нас к прошлому марки Toyota, которая изначально занималась ткацкими станками, то сама суть города говорит нам о будущем. Высокая автоматизация всех бытовых процессов, приоритет беспилотного и электрического транспорта, система электроэнергии, которая основана на топливных элементах и.т.д.

К слову, для города уже определены и первые жители – немногим более 350 человек. Пенсионеры, молодые семьи с детьми и изобретатели. На последних стоит остановиться отдельно, так как город станет и технологическим кластером. Умны дома, искусственный интеллект – все новые разработки будут сразу проверяться в инфраструктуре города.