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18 авг 2020

Toyota не хочет поддаваться модным тенденциям

Toyota не хочет поддаваться модным тенденциям
Автор фото: фирма-производитель

Пока автопроизводители массово отказываются от выпуска классических седанов в пользу кроссоверов, в Toyota не собираются даже думать об этом

За последние несколько месяцев сразу несколько крупных автопроизводителей объявили о прекращении выпуска седанов с одновременным расширением линейки кроссоверов. Однако Toyota не собирается отказываться от седанов, потому что считает, что у них ещё есть будущее.

Вице-президент по маркетингу американского подразделения Toyota Синтия Тенхаус заявила, что по итогам 2020 года объём продаж новых седанов в США составит около четырёх миллионов автомобилей. В столь благоприятных условиях отсутствия конкуренции Toyota готова захватить большую часть этого рынка — не менее 750 тысяч экземпляров. Согласно статистике компании, в прошлом году примерно треть владельцев седанов японской марки совершили повторную покупку и остались преданными именно этому типу кузова. «Это определённо тот самый рыночный сегмент, в котором мы хотели бы присутствовать», — утверждает Тенхаус.

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