Автомобильный портал Motorpage
31 мар 2025

Toyota обновила Mirai: отказ от топовой версии и новые опции

Toyota обновила Mirai: отказ от топовой версии и новые опции
Автор фото: фирма-производитель

Toyota представила обновленную версию водородного седана Mirai. Из линейки пропала топовая комплектация, но в стандартной расширили список оснащения и опций

Теперь не придется доплачивать за подогрев наружных зеркал, цифровой ключ, камеры с круговым обзором, подсветку передней части салона и парктроники с системой автоматического торможения. Помимо этого, модель оснащена комплексом Toyota Safety Sense 3.0, включающим адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, систему предотвращения столкновений и мониторинг слепых зон.

Обновленный Mirai построен на платформе GA-L и оснащен тремя водородными баллонами. Электромотор мощностью 182 л.с. позволяет разгоняться до “сотни” за 9,2 секунды, а запас хода составляет 647 км по циклу EPA.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota обновила Land Cruiser 300

26 марта 2025
Toyota

Компания Toyota анонсировала новый электрический пикап и электрическую версию Land Cruiser

13 марта 2025
Toyota FT-Me концепт

Toyota представила концепт городского электрокара FT-Me

12 марта 2025
Toyota Land Cruiser (2024)

Toyota Land Cruiser стал самым угоняемым автомобилем в Японии

05 марта 2025
Toyota 4Runner (2025)

Toyota отказалась от «механики» в новом 4Runner из-за отсутствия спроса

03 февраля 2025
Toyota Camry Glorious Edition

Toyota представила спецверсию Camry Glorious Edition для китайского рынка

25 декабря 2024

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute I-Sky - evolute i-sky (2023) между городом и деревней Тест драйв
26 марта 2025

Evolute I-Sky
"Между городом и деревней"
Geely Preface - geely preface (2021) ласковый и нежный зверь
Тест драйв
24 марта 2025

Geely Preface
"Ласковый и нежный зверь"
SOUEAST S09 - soueast s07 и s09 (2025) секрет легкой жизни
Тест драйв
20 марта 2025

SOUEAST S09
"Секрет легкой жизни"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 7 7 5