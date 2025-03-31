Toyota обновила Mirai: отказ от топовой версии и новые опции

Toyota представила обновленную версию водородного седана Mirai. Из линейки пропала топовая комплектация, но в стандартной расширили список оснащения и опций

Теперь не придется доплачивать за подогрев наружных зеркал, цифровой ключ, камеры с круговым обзором, подсветку передней части салона и парктроники с системой автоматического торможения. Помимо этого, модель оснащена комплексом Toyota Safety Sense 3.0, включающим адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе, систему предотвращения столкновений и мониторинг слепых зон.

Обновленный Mirai построен на платформе GA-L и оснащен тремя водородными баллонами. Электромотор мощностью 182 л.с. позволяет разгоняться до “сотни” за 9,2 секунды, а запас хода составляет 647 км по циклу EPA.