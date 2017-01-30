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30 янв 2017

Toyota обозначила сроки появления нового поколения Supra

Toyota обозначила сроки появления нового поколения Supra
Автор фото: неткаршоу.ком

Японская компания Toyota определилась с датой выхода возрожденного спортивного купе Supra - новинка дебютирует этой осенью в Токио.

О возрождении японского спортивного купе с более чем двадцатилетней историей впервые стало известно в октябре прошлого года. Тогда официальные представители Toyota рассказали о том, что руководство планирует воскресить эту модель, почившую еще в 2002 году, и добавить ей множество современных опций, в частности, гибридную силовую установку с 400-сильным бензиновым V6.

Автомобиль было решено создавать на базе родстера Z4, который сам дебютирует только через год. Ради воплощения такого проекта в жизнь японцы пригласили своих коллег из немецкой компании BMW. Собранная из японских и немецких инженеров разработала для Toyota Supra совершенно новый облегченный кузов, выполненный из углеволокна, уже упоминавшуюся гибридную установку, а также первую в истории модели роботизированную КПП с системой двойного сцепления.

Технические детали проекта пока не раскрываются, однако в компании намекнули, что в ходе разработки автомобиля будут использованы технологии, позаимствованные у настоящих гоночных моделей Toyota, участвующих в одной из старейших гоночных серий «24 часа Ле-Мана».

Ранее предполагалось, что новинка предстанет перед широкой публикой в течение 2018 года, однако в компании решили провести официальную презентацию несколько раньше. Новое поколение Toyota Supra будет выставлено на стенде компании в рамках Международного автосалона в Токио уже этой осенью, но в предсерийном варианте. Готовая к поточному производству версия будет представлена через год, таким образом, нельзя сказать, что прогнозы относительно даты релиза не оправдались.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express, АвтоВести, Autonews

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