Ежегодный рейтинг надежности J.D. Power составляется на основе отзывов владельцев трехлетних автомобилей, которые отмечали все неприятности, с которыми они столкнулись в процессе эксплуатации за последние 12 месяцев. Среднее по всему американскому рынку количество зафиксированных проблем составило 156 на каждые 100 проданных автомобилей. А у бренда Toyota этот показатель заметно ниже и не превышает 123. Под «проблемами» в данном случае подразумеваются не только серьезные поломки, но и практически любые претензии со стороны пользователей. Лучший результат продемонстрировали только Porsche и Lexus, набравших по 110 нареканий.

Если говорить о конкретных моделях, то лучшей в компактном классе стала Toyota Prius, среди среднеразмерных седанов высшей награды удостоилась Toyota Camry, а самым беспроблемным минивеном американцы признали Toyota Sienna. Среди компактных (по американским меркам) SUV победу одержала Toyota Venza, а среди среднеразмерных – Toyota FJ Cruiser.

В общей сложности в исследовании приняли участие 35 186 водителей 224 различных моделей, которые разделены на 18 классов.