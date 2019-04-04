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4 апр 2019

Toyota открывает доступ к своим техническим секретам

Toyota открывает доступ к своим техническим секретам
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн открыл доступ к 24 тысячам патентов, связанных с разработкой гибридных силовых установок за последние 20 лет. Кроме того, японский производитель пообещал оказывать содействие тем фирмам, которые используют электромоторы, батареи и блоки управления Toyota в своих автомобилях

Такой смелый шаг вызван стремлением компании активно бороться с растущими выбросами вредных веществ и продвигать электрифицированные транспортные средства. Представители компании говорят, что свободный доступ к патентам и техническая помощь позволит странам и автопроизводителям «достигнуть целей, связанных с проблемой изменения климата».

Патенты можно свободно использовать для разработки различных типов электрифицированных автомобилей: обычных и подключаемых гибридов, а также машин на топливных элементах. В общей сложности Toyota выложила в открытый доступ 23 740 документов. Доступ к ним разрешен до конца 2030 года.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС, Эхо Москвы

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