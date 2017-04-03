Российское отделение Toyota объявило об отзыве 6401 автомобиля для проверки и, в случае необходимости, замены фронтальных подушек безопасности

Под сервисную кампанию подпали 4317 седанов Corolla, реализованных с 20 марта 2003 года по 25 декабря 2009 года, 1899 хэтчбеков Auris, проданных в период с 10 октября 2006 года по 14 мая 2009 года и 185 субкомпактов Yaris, которые были проданы с 5 сентября 2005 года по 7 апреля 2009 года. На всех автомобилях будут проверены фронтальные подушки безопасности и, в случае необходимости, заменены их газогенераторы.

Данная сервисная кампания организована в рамках глобального отзыва автомобилей Toyota, в рамках которого будут заменены газогенераторы на 2,9 миллионах автомобилей, оснащенных подушками безопасности производства Takata.

Скандал вокруг подушек безопасности Takata разгорелся в прошлом году. Североамериканская администрация по безопасности дорожного движения (NHTSA) в результате расследования выяснило, что на протяжении 10 лет Takata поставляла автопроизводителям подушки безопасности с дефектными газогенераторами. Подушки при срабатывании могут раскрыться не полностью, либо же «выстрелить» с недопустимыми перегрузками. Из-за данного дефекта погибло 16 человек, ранено 170 человек. Всего, компания поставила более 10 миллионов дефектных подушек безопасности. Власти США оштрафовали Takata на 90 миллионов долларов, кроме того, компания обязана компенсировать автопроизводителям часть затрат по отзыву автомобилей и устранению дефекта.