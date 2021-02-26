Автомобильный портал Motorpage
26 фев 2021

Toyota отзывает свои автомобили из-за неисправных тормозов

Toyota отзывает свои автомобили из-за неисправных тормозов
Автор фото: фирма-производитель

Владельцам Fortuner и Hilux стоит провериться на предмет отзывной компании. Возможно, именно на вашей машине необходимо заменить тормоза

Какой дефект обнаружился в этот раз? Как сообщает Росстандарт, машины (более трех тысяч) отзываются  из-за дефектного поршня усилителя тормозов, который может повредиться при резком торможении. Что касается устранения неисправности, то  проблему решат радикально – заменят узел полностью.

Итак, если быть точным, то под отзывную компанию попадает 3428 пикапов и внедорожников. Автовладельцев, конечно же, оповестят официальные дилеры либо представители  автопроизводителя. Можно поступить иным путем, и проверить необходимость сервисного обслуживания самому.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota начинает строить собственный город

26 февраля 2021
Toyota Supra (2021)

Toyota остановила производство в родной стране

17 февраля 2021

Toyota электрифицируется полным ходом

11 февраля 2021

Автомобили стали умнее

09 февраля 2021
Toyota

Toyota анонсирует систему слежения за автомобилем

01 февраля 2021
Toyota Prius 2016 вид сбоку сзади

Новый Toyota Prius: подробности

26 января 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Opel Grandland X - opel grandland x 2018 «а мне всегда чего-то не хватает…»
Тест драйв
23 февраля 2021

Opel Grandland X
"«А мне всегда чего-то не хватает…»"
Hyundai Palisade - hyundai palisade 2020 роскошная обыкновенность
Тест драйв
18 февраля 2021

Hyundai Palisade
"Роскошная обыкновенность"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 7 6 2