Toyota отзывает свои автомобили из-за неисправных тормозов

Владельцам Fortuner и Hilux стоит провериться на предмет отзывной компании. Возможно, именно на вашей машине необходимо заменить тормоза

Какой дефект обнаружился в этот раз? Как сообщает Росстандарт, машины (более трех тысяч) отзываются из-за дефектного поршня усилителя тормозов, который может повредиться при резком торможении. Что касается устранения неисправности, то проблему решат радикально – заменят узел полностью.

Итак, если быть точным, то под отзывную компанию попадает 3428 пикапов и внедорожников. Автовладельцев, конечно же, оповестят официальные дилеры либо представители автопроизводителя. Можно поступить иным путем, и проверить необходимость сервисного обслуживания самому.