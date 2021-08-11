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11 авг 2021

Toyota переходит на натуральный обмен

Toyota переходит на натуральный обмен

Японский концерн перешел на интересную экономическую систему реализации своих автомобилей. Так в Бразилии машину можно приобрести… за кукурузу!

Речь идет о специальном проекте Toyota Barter, который предполагает, что бразильские фермеры могут обменять свой урожай кукурузы или сои на тот или иной автомобиль.  На выбор предлагается три модели – Toyota Hilux, Toyota Fortuner и Toyota Corolla Cross. К сожалению, нет никакой информации относительно выражения стоимости машин в объемах урожаев.

Интересно, что данный проект в пилотном режиме был проведен еще в 2019 году – в отдельных регионах Бразилии. Сообщается, что тогда он прошел успешно, что и послужило его распространению на территорию всей страны. 

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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