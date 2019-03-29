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29 мар 2019

Toyota планирует многомиллиардные инвестиции в Россию

Toyota планирует многомиллиардные инвестиции в Россию

Toyota Motor подала заявку в  Минпромторг на заключение специнвестконтракта (СПИК). Компания планирует инвестировать в развитие производства в России 20 миллиардов рублей в ближайшие десять лет

Стоит напомнить, что СПИК предоставляет налоговые льготы и гарантии улучшений условий бизнеса в обмен на инвестиции. Их концерн планирует направить на модернизацию своего завода в Санкт-Петербурге и на организацию российского производства отдельных компонентов. При этом существующий локализованный модельный ряд (Toyota Camry и Toyota RAV4) предполагается сохранить.

Что касается технологических обязательств в рамках контракта, то они предполагают сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера. Фактически это те операции, которые на заводе сейчас уже выполняются. В рамках контракта компания собирается локализовать новые компоненты — электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему. Toyota планирует привлечь локальных поставщиков, что в свою очередь обеспечит им дополнительную прибыль.

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Drom, Ведомости

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