Toyota планирует разработать бюджетный спорткар

Компания Toyota планирует выпустить новую модель — небольшой спорткар, который окажется относительно доступным, но при этом будет разработан по всем канонам жанра.
Под канонами подразумевается, например, среднемоторная компоновка. При этом сам двигатель будет очень маленьким – объемом всего в один литр с турбонаддувом. Инсайдеры говорят, что новинка будет наследником модели Toyota MR2.З
Буквально на днях в японских СМИ появились и новые детали – так стало известно, что платформу для новинки позаимствуют у хэтчбека Yaris, а сам мотор возьмут у Suzuki Swift (этот концерн является партнером Toyota в проекте).