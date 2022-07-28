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28 июл 2022

Toyota планирует разработать бюджетный спорткар

Toyota планирует разработать бюджетный спорткар
Компания Toyota планирует выпустить новую модель — небольшой спорткар, который окажется относительно доступным, но при этом будет разработан по всем канонам жанра. 
Под канонами подразумевается, например, среднемоторная компоновка. При этом сам двигатель будет очень маленьким – объемом всего в один литр с турбонаддувом. Инсайдеры говорят, что новинка будет наследником модели Toyota MR2.З
 
Буквально на днях в японских СМИ появились и новые детали – так стало известно, что платформу для новинки позаимствуют у хэтчбека Yaris, а сам мотор возьмут у Suzuki Swift (этот концерн является партнером Toyota в проекте).

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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