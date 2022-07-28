Toyota планирует разработать бюджетный спорткар

Компания Toyota планирует выпустить новую модель — небольшой спорткар, который окажется относительно доступным, но при этом будет разработан по всем канонам жанра.

Под канонами подразумевается, например, среднемоторная компоновка. При этом сам двигатель будет очень маленьким – объемом всего в один литр с турбонаддувом. Инсайдеры говорят, что новинка будет наследником модели Toyota MR2.З