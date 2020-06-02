Автомобильный портал Motorpage
2 июн 2020

Toyota победила коронавирус

Toyota победила коронавирус

Российские дилеры Тойота возобновили свою работу. Кроме того, открылись практически все шоу-румы компании

По состоянию на 1 июня вся дилерская сеть Тойота возобновила операционную деятельность: 100% дилеров оказывают услуги сервиса и горячей линии, более 80% шоурумов открыты для клиентов.  Интересно, что компания разработала масштабный комплекс мер для каждого этапа производства, логистики, реализации и обслуживания автомобилей, позволяющий позаботиться о здоровье сотрудников, санитарной «чистоте» автомобилей и безопасности покупателей.

Так, например, на заводе Тойота в Санкт-Петербурге соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: от ежедневного контроля здоровья сотрудников и дезинфекции всех поверхностей до применения специальных устройств для бесконтактного открытия дверей.

Помимо выполнения обязательных требований Роспотребнадзора, «Тойота Мотор» разработала пакет рекомендаций для дилерских центров, который включает в себя пересмотренный процесс продаж и правила поведения персонала, новый регламент приема и выдачи автомобиля с соблюдением всех норм безопасности, дезинфекцию салона автомобиля, а также множество других мер.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado перестанет быть внедорожником

01 июня 2020

Тойота переоборудовала производство в Санкт-Петербурге для помощи городу в борьбе с пандемией

21 мая 2020
Toyota Venza 2021

Toyota представила кроссовер Venza нового поколения

19 мая 2020
Toyota Highlander 2020

В Россию едет новый Highlander

12 мая 2020
Toyota Corolla Altis GR Sport

Toyota Corolla получит новые версии

08 мая 2020

Toyota Corolla превратят в кроссовер

30 апреля 2020

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"
Mazda 3 - mazda 3 2019 жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?
Тест драйв
29 мая 2020

Mazda 3
"Mazda 3: жесткий драйв или поэзия с каллиграфией?"
Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого
Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 9 3 9