Toyota победила коронавирус

Российские дилеры Тойота возобновили свою работу. Кроме того, открылись практически все шоу-румы компании

По состоянию на 1 июня вся дилерская сеть Тойота возобновила операционную деятельность: 100% дилеров оказывают услуги сервиса и горячей линии, более 80% шоурумов открыты для клиентов. Интересно, что компания разработала масштабный комплекс мер для каждого этапа производства, логистики, реализации и обслуживания автомобилей, позволяющий позаботиться о здоровье сотрудников, санитарной «чистоте» автомобилей и безопасности покупателей.

Так, например, на заводе Тойота в Санкт-Петербурге соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора: от ежедневного контроля здоровья сотрудников и дезинфекции всех поверхностей до применения специальных устройств для бесконтактного открытия дверей.

Помимо выполнения обязательных требований Роспотребнадзора, «Тойота Мотор» разработала пакет рекомендаций для дилерских центров, который включает в себя пересмотренный процесс продаж и правила поведения персонала, новый регламент приема и выдачи автомобиля с соблюдением всех норм безопасности, дезинфекцию салона автомобиля, а также множество других мер.