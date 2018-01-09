Компания Toyota привезла на выставку потребительской электроники CES прототип автомобиля, оснащенного системой полностью автономного вождения нового поколения. Он создан на базе представительского седана Lexus LS600hL предыдущего поколения.

Созданием автомобиля занимались в собственном научно-исследовательском отделении компании, Toyota Research Institute (TRI). На прототипе представлена Platfrom 3.0: новейшая система автономного вождения, разработанная японской компании.

Среди ее отличительных особенностей: новая круговая радарная система Luminar LIDAR с радиусом действия в 200 метров. В ее состав входят три сканирующие головки, которые постоянно отслеживают все происходящее в периметре автомобиля. Ранее «дальнобойный» лидар у Toyota мог сканировать только пространство автомобиля спереди. Датчики LIDAR ближнего действия способны распознать не только взрослых, но и детей, а также мелкие предметы, которые находятся на дороге.

На предыдущей версии основная конструкция располагалась на выносной штанге на крыше автомобиля. В новой же версии TRI обратилась за помощью к калифорнийской студии дизайна Toyota CALTY. Там разработали новую конструкцию, которая не портит внешний вид представительского седана.

В Toyota Research Institute говорят, что Platfrom 3.0 крайне гибка и может постоянно совершенствоваться. Весной этого года Центр разработки прототипов Toyota выпустит несколько автономных Lexus LS600hL с Platform 3.0, которые будут испытываться на дорогах общего пользования.

