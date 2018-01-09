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9 янв 2018

Toyota показала собственный автономный автомобиль

Toyota показала собственный автономный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota привезла на выставку потребительской электроники CES прототип автомобиля, оснащенного системой полностью автономного вождения нового поколения. Он создан на базе представительского седана Lexus LS600hL предыдущего поколения.

Созданием автомобиля занимались в собственном научно-исследовательском отделении компании, Toyota Research Institute (TRI). На прототипе представлена Platfrom 3.0: новейшая система автономного вождения, разработанная японской компании.

Среди ее отличительных особенностей: новая круговая радарная система Luminar LIDAR с радиусом действия в 200 метров. В ее состав входят три сканирующие головки, которые постоянно отслеживают все происходящее в периметре автомобиля. Ранее «дальнобойный» лидар у Toyota мог сканировать только пространство автомобиля спереди. Датчики LIDAR ближнего действия способны распознать не только взрослых, но и детей, а также мелкие предметы, которые находятся на дороге.

На предыдущей версии основная конструкция располагалась на выносной штанге на крыше автомобиля. В новой же версии TRI обратилась за помощью  к калифорнийской студии дизайна Toyota CALTY. Там разработали новую конструкцию, которая не портит внешний вид представительского седана.

В Toyota Research Institute говорят, что Platfrom 3.0 крайне гибка и может постоянно совершенствоваться. Весной этого года Центр разработки прототипов Toyota выпустит несколько автономных Lexus LS600hL с Platform 3.0, которые будут испытываться на дорогах общего пользования.
 

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Toyota

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