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14 янв 2019

Toyota покажет седан для гонщиков

Toyota покажет седан для гонщиков
Автор фото: фирма-производитель

Гоночное подразделение Toyota, Gazoo Racing, подготовило заряженную модификацию Toyota Mark X. От базового исполнения новинка отличается мощным атмосферным мотором и механической коробкой передач

Разумеется, двумя пунктами список всех изменений не ограничивается. Например, Toyota Mark X GRMN перенастроили рулевое управление, установили другие амортизаторы, более мощные тормоза и спортивный выпуск. Кроме того автомобилю усилили кузов за счет дополнительных точек сварки. Кстати, с кузовом связана одна интересная деталь - за определенную доплату клиент сможет оснастить свой автомобиль углепластиковой крышей, что уменьшит его вес на десять килограммов.

Между тем, всего будет построено 350 автомобилей. Каждый из заряженных седанов оснащается 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 318 лошадиных сил и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Что касается продаж, то старт назначен на март текущего года. Стоимость спортивного седана составит 5 130 000 иен (около 3,16 миллиона рублей).

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При написании новости использовалась информация:
motor, Колеса

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