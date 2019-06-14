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14 июн 2019

Toyota позаботится о забывчивых водителях

Toyota позаботится о забывчивых водителях

Toyota заявила о двух новых функциях безопасности, которые окажутся кстати для забывчивых водителей. Этими системами будет оснащаться большинство новых моделей компании.

Первая функция безопасности называется Auto Shut Off — она умеет автоматически выключать двигатель через определенный промежуток времени. Система позволит не переживать за сохранность автомобиля, если владелец забыл его заглушить, покидая салон. Также она сбережет топливо и, в случае стоянки в гараже, исключит риск угореть.

Вторая функция безопасности называется Automatic Park и будет применяться на тех автомобилях, которые оснащены системой электронного стояночного тормоза. Автоматическое переключение коробки передач в режим «Паркинг» будет производиться в случае, если водитель случайно выйдет из автомобиля, не переведя трансмиссию в режим парковки. Также предусмотрены звуковые и визуальные сигналы, которые предупредят водителей, если рычаг коробки передач находится в любом другом положении, кроме «Паркинга».

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