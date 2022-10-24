Toyota предлагает заслужить право владеть заряженной Corolla

Не так давно компания Toyota представила заряженный хэтчбек Corolla Morizo. Обычно тираж таких автомобилей достаточно ограничен, но японский концерн собирается сделать из модели настоящий эксклюзив!

К примеру, на рынок США планируют поставить всего 200 машин, а, скажем, на Канаду и того меньше – девять автомобилей! Причем в свободную продажу они не поступят – Toyota будет лично отбирать каждого покупателя – кандидатам придется заполнить целую анкету, где в числе вопросов, например, Toyota интересуется целью покупки Corolla Morizo и её дальнейшей судьбой – будет ли автомобиль использоваться в качестве гоночного снаряда на треке или повседневного транспорта.

К слову, Corolla Morizo оснащается тем же двигателем, что и стандартная GR Corolla, — 304-сильной «турботройкой» объёмом 1,6 литра. Однако эта версия имеет увеличенный крутящий момент и гораздо меньший вес.