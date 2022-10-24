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24 окт 2022

Toyota предлагает заслужить право владеть заряженной Corolla

Toyota предлагает заслужить право владеть заряженной Corolla
Автор фото: фирма-производитель

Не так давно компания Toyota представила заряженный хэтчбек Corolla Morizo. Обычно тираж таких автомобилей достаточно ограничен, но японский концерн собирается сделать из модели настоящий эксклюзив!

К примеру, на рынок США планируют поставить всего 200 машин, а, скажем, на Канаду и того меньше – девять автомобилей! Причем в свободную продажу они не поступят – Toyota будет лично отбирать каждого покупателя – кандидатам придется заполнить целую анкету, где в числе вопросов, например, Toyota интересуется целью покупки Corolla Morizo и её дальнейшей судьбой – будет ли автомобиль использоваться в качестве гоночного снаряда на треке или повседневного транспорта.

К слову, Corolla Morizo оснащается тем же двигателем, что и стандартная GR Corolla, — 304-сильной «турботройкой» объёмом 1,6 литра. Однако эта версия имеет увеличенный крутящий момент и гораздо меньший вес.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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