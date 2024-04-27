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27 апр 2024

Toyota представила два новых электромобиля для китайского рынка

Toyota представила два новых электромобиля для китайского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota в Пекине представила две новые электрические модели - кроссоверы bZ3C и bZ3X. Их рыночный дебют запланирован на 2025 год

На самом деле, наименование bZ3 для некоторых почитателей японского бренда должно быть знакомо. Ведь именно так был назван совместный седан китайского концерна FAW и Toyota, который показали в 2022 году. Вследствие этого, можно сказать, что кроссоверы bZ3C и bZ3X стали идейными продолжателями этой линейки.

В основу дизайна моделей легли концепты bZ Sport и bZ FlexSpace, представленные в Шанхае в прошлом году. bZ3C внешне выделяется С-образными светодиодными фарами, формой кузова в стиле фастбэк, а также раздвоенным спойлером над дверью багажника. bZ3X заметно крупнее и уже больше напоминает классический кроссовер. Интерьеры у моделей похожи, но отличаются в отделке и оформлении центрального тоннеля.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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