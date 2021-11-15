Toyota представила особую Toyota Corolla

Трудно поверить, но общий тираж данной модели пробил отметку в пятьдесят миллионов штук! В честь этого знаменательного события японский концерн выпустил особую версию автомобиля.

Toyota Corolla Style 50 Million Edition отличается лишь стайлингом и особыми опциями. Так для автомобиля предложили уникальные оттенки кузова: серо-синий Slate Gray Metallic, коричневый Army Rock Metallic и серый Precious Metal. На автомобили специальной серии устанавливаются 17-дюймовые легкосплавные диски с черным матовым покрытием. В интерьере же появились спортивные кресла, а дефлекторы и колодцы приборов получили отделку золотым напылением.

В остальном перед нами обычная Corolla с гибридной силовой установкой, которая состоит из 98-сильного атмосферного мотора 1.8 и электрического двигателя. Сообщается, что автомобиль будет продаваться только на рынке Японии.