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15 ноя 2021

Toyota представила особую Toyota Corolla

Toyota представила особую Toyota Corolla
Автор фото: фирма-производитель

Трудно поверить, но общий тираж данной модели пробил отметку в пятьдесят миллионов штук! В честь этого знаменательного события японский концерн выпустил особую версию автомобиля.

Toyota Corolla Style 50 Million Edition отличается лишь стайлингом и особыми опциями. Так для автомобиля предложили уникальные оттенки кузова: серо-синий Slate Gray Metallic, коричневый Army Rock Metallic и серый Precious Metal. На автомобили специальной серии устанавливаются 17-дюймовые легкосплавные диски с черным матовым покрытием. В интерьере же появились спортивные кресла, а дефлекторы и колодцы приборов получили отделку золотым напылением.

В остальном  перед нами обычная Corolla с гибридной силовой установкой, которая состоит из 98-сильного атмосферного мотора 1.8 и электрического двигателя. Сообщается, что автомобиль будет продаваться только на рынке Японии.

При написании новости использовалась информация:
drom

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