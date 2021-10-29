Toyota представила свой первый электрокар

Несколько часов назад Toyota Motor представила серийную версию своего первого массового электромобиля bZ4X

Отметим, что название машины очень символично – аббревиатура букв «BZ» расшифровывается как «Beyond zero», то есть компания подчеркивает свой переход на пусть создания машин с нулевыми выбросами. Цифры же определяют тот или иной класс модели - нынешняя новинка с индексом «4» - компактный кроссовер. Скажем, автомобиль под номером «1» будет маленьким городским хэтчбеком. В данный момент японский концерн уже зарегистрировал несколько товарных знаков в разными числовыми обозначениями. Всего в Toyota собираются выпустить пятнадцать моделей bZ.

Bz4x построен на платформе e-TNGA. Архитектуру можно назвать сравнительно гибкой, так как она предполагает создание машин с разным типом привода и количеством двигателей. По габаритам автомобиль близок к модели RAV4, правда, у электромобиля колесная база больше (2850 мм против 2690 мм у Rav4), что обеспечивает Bz4x солидный запас свободного пространства в салоне. Toyota bZ4X будет выпускаться в двух версиях: с одним и двумя электромоторами. В первом случае мотор развивает 204 лошадиные силы, а в случае с двухмоторной модификацией силовая установка обладает мощностью в 218 лошадиных сил.