Toyota представила водородную сауну

На Всемирном сауна-форуме в Финляндии компания Toyota представила первую в мире сауну, работающую на водороде. Проект был реализован совместно с финским производителем Harvia и стал частью стратегии японского автогиганта по популяризации водородных технологий за пределами автомобильной отрасли

В отличие от традиционных дровяных или электрических саун, новый концепт использует водородный обогреватель, который вырабатывает только теплый воздух и чистый пар. Благодаря этому устройство абсолютно не выделяет углекислого газа, что сделает сауну от Toyota самой “зеленой” на рынке.

Пока не уточняется, планируется ли выпуск водородной сауны в серийном виде, но уже сейчас ясно, что проект вызвал большой интерес у публики. На фоне растущего спроса на экологичные продукты, такой подход может стать новым трендом и в сфере wellness-индустрии.