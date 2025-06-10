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10 июн 2025

Toyota представила водородную сауну

Toyota представила водородную сауну
Автор фото: фирма-производитель

На Всемирном сауна-форуме в Финляндии компания Toyota представила первую в мире сауну, работающую на водороде. Проект был реализован совместно с финским производителем Harvia и стал частью стратегии японского автогиганта по популяризации водородных технологий за пределами автомобильной отрасли

В отличие от традиционных дровяных или электрических саун, новый концепт использует водородный обогреватель, который вырабатывает только теплый воздух и чистый пар. Благодаря этому устройство абсолютно не выделяет углекислого газа, что сделает сауну от Toyota самой “зеленой” на рынке.

Пока не уточняется, планируется ли выпуск водородной сауны в серийном виде, но уже сейчас ясно, что проект вызвал большой интерес у публики. На фоне растущего спроса на экологичные продукты, такой подход может стать новым трендом и в сфере wellness-индустрии.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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