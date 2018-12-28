Toyota представит новый пикап

Вы можете представить себе продукт скрещивания Toyota GT86, Lamborghini Urus и какого-нибудь пикапа? Согласимся, это достаточно сложно, однако, в скором времени нам представится возможность убедиться в том, что это все-таки возможно

Реализовать эту затею решили инженеры из Toyota совместно с учениками японского автомобильного колледжа (NATS), которые и опубликовали изображение нового проекта – пикапа Toyota GT86 со внешностью в стиле Lamborghini Urus. Что касается "живой" машины, то автомобиль представят на токийском автосалоне.

Правда не понятно, какой именно автомобиль ляжет в основу этого проекта, однако, скорее всего, им станет Toyota GT86. Во всяком случае, мотор новинка получит именно от этого спорткара. Что касается внешности автомобиля, то грузовая площадка будет расположена сразу за креслами, а на переднюю часть добавят аэродинамический обвес, как у «Уруса». Также машина получит 20-дюймовые колеса с покрышками Nitto.