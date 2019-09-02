Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2019

Toyota прекратит выпуск Estima

Toyota прекратит выпуск Estima
Автор фото: фирма-производитель

Текущее поколение Toyota Estima / Previa выпускается уже 13 лет. Теперь стало известно, что японская компания прекратит продажи в октябре 2019 года ибо жизненный цикл модели прекращается вовсе

Toyota решила отказаться от ее продаж из-за падения спроса на минивэны. Любопытно, но японцы винят в этом снижение рождаемости и старение населения. Кроме того на отказ от производства «Эстимы» влияет  успех Toyota Alphard и Toyota Vellfire: эти модели обладают близкими размерами и ценами. В первой половине 2019 года в Японии продавали  в среднем по 5878 новых Alphard в месяц и 3460 Vellfire. На фоне этих показателей результаты продаж Estima выглядит более чем скромно, если не сказать смешно:  в первом полугодии компания продавала в среднем по 791 машине в месяц.

Любопытно, что недавно Toyota объявила об отказе от еще одной культовой модели: в декабре 2019 года прекратятся продажи Toyota Mark X. Схожая участь ожидает Toyota Premio / Toyota Allion.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России начинает работу собственная лизинговая компания Тойота

27 августа 2019
Toyota Tj Cruiser Concept 2017

Серийный Toyota Tj Cruiser будет представлен в октябре

26 августа 2019
Toyota S-FR Racing Concept 2016

Новый спорткар Toyota построят на базе Porsche

26 августа 2019
Toyota Supra GT4 2020

На Toyota Supra вам будет запрещено участвовать в уличных гонках

23 августа 2019
Toyota Mr2

Хотим возродить MR2, дайте нам Porsche!

23 августа 2019
Toyota RAV4 2019

Названа дата выхода нового Toyota RAV4

22 августа 2019

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda 3 - mazda 3 2019 пять причин присмотреться к новой mazda 3 Тест драйв
02 сентября 2019

Mazda 3
"Пять причин присмотреться к новой Mazda 3"
Renault Arkana - renault arkana 2020 петля о двух концах
Тест драйв
30 августа 2019

Renault Arkana
"Петля о двух концах"
Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 1 2 1