Toyota прекратит выпуск Estima

Текущее поколение Toyota Estima / Previa выпускается уже 13 лет. Теперь стало известно, что японская компания прекратит продажи в октябре 2019 года ибо жизненный цикл модели прекращается вовсе

Toyota решила отказаться от ее продаж из-за падения спроса на минивэны. Любопытно, но японцы винят в этом снижение рождаемости и старение населения. Кроме того на отказ от производства «Эстимы» влияет успех Toyota Alphard и Toyota Vellfire: эти модели обладают близкими размерами и ценами. В первой половине 2019 года в Японии продавали в среднем по 5878 новых Alphard в месяц и 3460 Vellfire. На фоне этих показателей результаты продаж Estima выглядит более чем скромно, если не сказать смешно: в первом полугодии компания продавала в среднем по 791 машине в месяц.

Любопытно, что недавно Toyota объявила об отказе от еще одной культовой модели: в декабре 2019 года прекратятся продажи Toyota Mark X. Схожая участь ожидает Toyota Premio / Toyota Allion.