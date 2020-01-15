Toyota превратит Yaris в компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила, что работает над компактным кроссовером, который построят на базе хэтчбека Yaris нового поколения

Важно заметить, что в концерне не собираются делать просто еще один хэтчбек, но с увеличенным дорожным просветом. Вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон сказал, что автомобиль будет принципиально новой моделью со своим уникальным дизайном. В основу вседорожника ляжет та же платформа GA-B, которая на сегодняшний день является самой компактной версией глобальной архитектуры TNGA.

Судя по опубликованному тизеру, новинка действительно получится крупнее донорского Yaris. Однако в модельном ряду компании кроссовер займет позицию ниже CH-R и по размерам, и по стоимости. В «Тойоте» ожидают, что уже к 2025 году на эту модель будет приходиться 30 процентов всех европейских продаж марки.