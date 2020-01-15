Автомобильный портал Motorpage
15 янв 2020

Toyota превратит Yaris в компактный кроссовер

Toyota превратит Yaris в компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила, что работает над компактным кроссовером, который построят на базе хэтчбека Yaris нового поколения

Важно заметить, что в концерне не собираются делать просто еще один хэтчбек, но с увеличенным дорожным просветом. Вице-президент европейского подразделения Toyota Мэтт Харрисон сказал, что автомобиль будет принципиально новой моделью со своим уникальным дизайном. В основу вседорожника ляжет та же платформа GA-B, которая на сегодняшний день является самой компактной версией глобальной архитектуры TNGA.

Судя по опубликованному тизеру, новинка действительно получится крупнее донорского Yaris. Однако в модельном ряду компании кроссовер займет позицию ниже CH-R и по размерам, и по стоимости. В «Тойоте» ожидают, что уже к 2025 году на эту модель будет приходиться 30 процентов всех европейских продаж марки.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra 2.0L Turbo 2020

Toyota превратит «Супру» в европейский овощ

15 января 2020
Toyota Century в тюнинге от TOM'S

Машину императора Японии приобщили к спорту

13 января 2020

Toyota уходит в градостроительство

13 января 2020
Toyota Supra A70

Старые «Супры» не будут преданы забвению

10 января 2020

Toyota готовится представить новый кроссовер?

27 декабря 2019

Прощай, Toyota Mark2

25 декабря 2019

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019 Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"
Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы
Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"

Написано новостей:

2 5 0 2 1