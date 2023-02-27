Toyota RAV4 и Camry скоро сменят поколение

В течение 2024 года Toyota Camry и RAV4 переживут смену поколений. Пока что официального подтверждения данной информации нет

Весь поток данных запустили австралийские СМИ, ссылаясь на данные неких инсайдеров в высшем руководстве концерна. Верить данной информации или нет – личное дело каждого, но определенного интереса она заслуживает. Итак, первый и, пожалуй, главный пункт – платформу автомобили менять не будут, однако внешность каждой модели изменится существенно. Той же «Камри» обещают полностью «перекроить» кузов.

Что касается технической части, то здесь компания идет на интересный шаг - все силовые установки станут гибридными. Правда, для рынка США, например, ДВС оставят, потому что именно на такие машины приходится до 80 процентов продаж.