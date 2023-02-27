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27 фев 2023

Toyota RAV4 и Camry скоро сменят поколение

Toyota RAV4 и Camry скоро сменят поколение
Автор фото: фирма-производитель

В течение 2024 года Toyota Camry и RAV4 переживут смену поколений. Пока что официального подтверждения данной информации нет

Весь поток данных запустили австралийские СМИ, ссылаясь на данные неких инсайдеров в высшем руководстве концерна. Верить данной информации или нет – личное дело каждого, но определенного интереса она заслуживает. Итак,  первый и, пожалуй, главный пункт – платформу автомобили менять не будут, однако внешность каждой модели изменится существенно.  Той же «Камри» обещают полностью «перекроить» кузов.

Что касается технической части, то здесь компания идет на интересный шаг -  все силовые установки станут гибридными. Правда, для рынка США, например, ДВС оставят, потому что именно на такие машины приходится до 80 процентов продаж.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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