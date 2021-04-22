Toyota разрабатывает водородный двигатель для гоночных машин

Японский концерн заявил о разработке специальной водородной силовой установки для болидов национальной гоночной серии на выносливость

Дабы расставить все точки над «и», сообщаем, что в данном случае речь не идет о топливных ячейках, вроде тех, которые применяются на Toyota Mirai. Мы говорим о настоящем двигателе внутреннего сгорания. Это будет трёхцилиндровый мотор 1.6, который будет работать на сжатом водороде. От обычных бензиновых моторов он отличается модифицированной системой впрыска топлива.

Что касается самой машины, то в качестве болида выступит обычная Corolla в версии Sport. Любопытно, но инженеры говорят, что водородный мотор окажется мощнее своего бензинового аналога. К сожалению, какие-либо точные данные будут раскрыты ближе к дате самой гонки, которая состоится в мае