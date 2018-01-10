Компания Toyota показала на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе свое виденье полностью автономного транспортного средства будущего. Концепция схожа с Rinspeed Snap, вот только тут нельзя будет менять модули по своему желанию.

Toyota e-Palette позволяет создавать транспортные средства длиной от трех до семи метров (три типоразмера) благодаря масштабируемой модульной платформе. Благодаря этому, модуль может выполнять пассажирские или грузовые функции, стать автолавкой и даже мобильной гостиницей.

Для e-Palette компания Toyota разработала программное обеспечение, позволяющее взять дистанционный контроль над модулями или объединять их в целые автопарки. При этом, обновления софта будут проходить по «воздуху», как обновляются прошивки в смартфонах или автомобилях Tesla.

Toyota e-Palette создается вместе с партнерами, среди которых Amazon, китайскся DiDi, Pizza Hut, Uber и Mazda. Компания планирует начать испытания первых автономных модулей после 2020 года.