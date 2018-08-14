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14 авг 2018

Toyota сделает автомобиль за миллион долларов

Toyota сделает автомобиль за миллион долларов
Автор фото: фирма-производитель

В компании Toyota решили не отставать от других ведущих мировых автопроизводителей и построить собственный гиперкар

Впервые о том, что Toyota сделает такую машину стало известно в начале лета. Сейчас же глава австралийского подразделения компании Орландо Родригез заявил, что цена гиперкара Toyota будет превышать один миллион долларов. «Это будет полноценный гиперкар, потому и цена у него будет соответствующая», — заявил Родригез в интервью изданию Motoring.

Гиперкар Toyota будет выпущен под дочерним брэндом GS отделения Gazoo Racing, которому поручено создать спортивную линейку автомобилей Toyota. Никаких подробностей о машине пока нет. Ожидается, что его конструкция (включая шасси) будет изготовлена из углеволокна.

Машина будет оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из нескольких электромоторов и бензинового 2,4-литрового двигателя с двойным турбонаддувом. Ее мощность составит около 1000 л.с. Такая же используется на спортпрототипе Toyota. Правда, больших успехов на гоночных трассах он не снискал.

Премьера ожидается в 2020 году: гиперкар примет участие в соревнованиях по выносливости (WEC), а затем будет выпущен ограниченным тиражом.
 

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При написании новости использовалась информация:
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