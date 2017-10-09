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9 окт 2017

Toyota сделала купе с симулятором механической коробки передач

Toyota сделала купе с симулятором механической коробки передач
Автор фото: фирма-производитель

Компания Toyota покажет на автосалоне в Токио линейку серийных «оспортивленных» версий своих моделей, который получили приставку GR в названии. В качестве апвтомобиля поддержки выступит концепт GR HV Sport, это тарга с необычной коробкой передач и гибридной силовой установкой.

Концепт сделан на базе серийного купе GT86, но с измененной внешностью в стиле машины, выступающей в гонке на выносливость. У него иная передняя часть со светотехникой, диффузор, широкая выхлопная труба по центру. А еще нет центральной части крыши, так что перед нами классическая тарга.

Машина оснащена гибридной силовой установкой THS-R (Toyota Hybrid System Racing), но ее технические детали не разглашаются. Известно лишь, что блок батарей для электромотора расположился на месте задних сидений. Коробка автоматическая, ее режимы выбираются нажатием соответствующей кнопки на центральной консоли. Но… В тарге есть и рычаг механической коробки передач! Да, вместо подрулевых лепестков, «переключать» передачи на «автомате» можно и с помощью рычага. Причем его ходы полностью имитируют таковые на обычной коробке (Н-образная схема переключений). Правда, педали сцепления нет.

Конечно, в таком виде машина в серию не пойдет. Силовую установку THS-R мы, скорее всего, увидим на купе Toyota Supra, которое компания разрабатывает совместно с BMW. А вот более мощная версия GT86, созданная по мотивам концепта, вполне имеет шансы на жизнь.

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Toyota

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