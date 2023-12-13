Toyota Sequoia обзавелся модификацией Arctic Trucks AT37

Российское подразделение тюнинговой фирмы Arctic Trucks представило модернизированную версию Toyota Sequoia под индексом AT37. Данная внедорожная модификация оценивается от 14 950 000 рублей

Toyota Sequoia AT37 отличается увеличенным дорожным просветом до 256 мм и расширенными колесными арками для 37-дюймовых шин с 20-дюймовыми коваными дисками (опционально 17-дюймовые колесные диски и шины размерностью 315/80 R17). Компания утверждает, что в общей сложности создала более 70 уникальных деталей, включая модифицированные передние кронштейны крепления кузова к раме, кронштейны крепления задних амортизаторов и интеркулера, передние и задние подкрылки, а также брызговики передних и задних колес. Оснащение также включает установочный комплект для лебедки, компрессор ARB, фаркоп шноркель и дополнительную защиту двигателя. В соответствии с изменениями, габариты слегка увеличились: 5286/2027/1974 мм, колесная база - 3099 мм.

Как и стандартная версия Toyota Sequoia, модификация AT37 оснащается гибридной силовой установкой i-Force MAX Twin-Turbo V6. Она состоит из бензинового V6 объемом 3,5 л. и одного электромотора. Суммарная мощность - 437 л.с. и 793 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.