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25 апр 2019

Toyota снимет с конвейера Mark X

Toyota снимет с конвейера Mark X

Этот автомобиль пусть и не продавался официально в России, однако имел свою огромную армию поклонников. К сожалению, эта новость станет для многих большим огорчением, ведь жизненный цикл модели подошёл к концу

Да, компания Toyota планирует в декабре текущего года снять с производства седан Mark X. При этом производитель не станет делать преемника – история модели закончится прощальной спецверсией Final Edition. С конвейера модель снимают из-за падения спроса на большие седаны в Японии.

Что касается самой “финальной версии”, то ее выполнят в особом стайлинге, в который будут входить: двухцветная отделка салона, уникальные цвета кузова и.т.д. С точки зрения техники, автомобиль будет представлен в двух модификациях- с задним и полным приводом. Он будет оснащен 203-сильным шестицилиндровым атмосферником 2.5, работающим в паре с шестиступенчатым «автоматом». Цены на прощальную спецверсию начинаются от 3 331 800 иен (около 1,9 миллиона рублей).

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motor, За Рулем

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