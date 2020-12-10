Toyota собирается совершить электрическую революцию

Уже в следующем году японский концерн собирается представить инновационную батарею. Характеристики впечатляют- время полной зарядки - не более десяти минут и запас хода в 500 километров

Все это должна обеспечить новая твердотельная батарея. Как сообщает агентство Nikkei, уникальные характеристики будут достигнуты за счёт повышенной энергетической плотности. Кроме того такие батареи наименее склонны к возгоранию. Запустить продажи автомобилей с таким типом аккумуляторов Toyota собирается уже к 2025 году.

В то же время, подобную технологию активно развивает Nissan, который пообещал представить готовое решение до 2028 года. Не отстают и европейские коллеги. Например Volkswagen тоже собирается выпустить к 2025 году свой вариант твердотельных АКБ.