Toyota создала подразделение по разработке электрокаров

Японский концерн открыл новое дочернее подразделение BEV Factory, которое будет заниматься только вопросами разработки и производства электромобилей

Официально компания начнет работать через несколько дней, но промо-запуск провели уже сейчас. Одновременно упразднена структурная единица Toyota ZEV Factory (Zero Emission Vehicle), на нее до сих пор были возложены функции по всем «экологичным» авто. Этот пункт очень важен, так как ZEV работал не только над электрокарами, но и над водородными машинами – проектирование данного вида транспорта передали глобальному центру Toyota по разработке обычных машин и гибридов.

Руководителем BEV Factory стал Такео Като, который также занимался разработкой аккумуляторных электромобилей в Китае.