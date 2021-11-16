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16 ноя 2021

Toyota Supra отправляется на дрэг-заезды

Toyota Supra отправляется на дрэг-заезды
Автор фото: фирма-производитель

Американское подразделение Toyota представило болид, который со следующего года будет участвовать в дрэг-заездах национальной ассоциации NHRA

Да, от «Супры» здесь только небольшое внешнее сходство и надписи на гоночных ливреях, в остальном перед нами гоночный болид с мощным мотором и прочими атрибутами.  Новинка будет участвовать в классе Funny Car, а это значит, что наш дрэгстер построен на специально разработанном шасси, которое установлено на очень широкие колёса и укрыто пластиковым кузовом.

Что касается двигателя, то здесь используется восьмилитровый  двигатель с механическим нагнетателем. Точные характеристики мотора не раскрываются, но если судить по аналогам, то пара тысяч лошадиных сил здесь есть.  Отметим, что до сегодняшнего дня североамериканское подразделение Toyota участвовало в заездах класса Funny Car с машиной, стилизованной под седан Camry.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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