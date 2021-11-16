Toyota Supra отправляется на дрэг-заезды

Американское подразделение Toyota представило болид, который со следующего года будет участвовать в дрэг-заездах национальной ассоциации NHRA

Да, от «Супры» здесь только небольшое внешнее сходство и надписи на гоночных ливреях, в остальном перед нами гоночный болид с мощным мотором и прочими атрибутами. Новинка будет участвовать в классе Funny Car, а это значит, что наш дрэгстер построен на специально разработанном шасси, которое установлено на очень широкие колёса и укрыто пластиковым кузовом.

Что касается двигателя, то здесь используется восьмилитровый двигатель с механическим нагнетателем. Точные характеристики мотора не раскрываются, но если судить по аналогам, то пара тысяч лошадиных сил здесь есть. Отметим, что до сегодняшнего дня североамериканское подразделение Toyota участвовало в заездах класса Funny Car с машиной, стилизованной под седан Camry.